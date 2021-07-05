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В оккупированном Крыму затопило более 100 жилых домов и психбольницу (видео)

5 июля 2021 2:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По меньшей мере пять домов полностью разрушены в результате потопа в Бахчисарайском районе, пациентов больницы эвакуировали

Потоп в Бахчисарайском районе Крыма / коллаж "Сегодня"

Потоп в Бахчисарайском районе Крыма / коллаж "Сегодня"

В оккупированном Россией Крыму в воскресенье, 4 июля, после ливней затопило 104 жилых дома в Бахчисарайском районе, причем пять из них вода полностью разрушила. Также затоплены четыре нежилых объекта, в том числе пожарная станция и психоневрологический диспансер.

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Об этом сообщил "вице-премьер" Крыма Евгений Кабанов, передает "Интерфакс".

"Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 – жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта – это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта", – заявил представитель оккупационных властей.

Из психоневрологического интерната около 30 пациентов эвакуировали, лежачих перенесли на верхние этажи.

Он добавил, что к утру в зоне подтоплений снова ожидаются дожди, поэтому там будут дежурить 60 спасателей и 11 единиц техники, и обещал восстановление электроснабжение всех абонентов в ближайшее время.

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В Сети публикуют множество видео страшных последствий ливней в Бахчисарайском районе.

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В результате очередных ливней в Крыму в ночь на воскресенье без электричества на полуострове остались около 6 тысяч абонентов.

Больше всего пострадал Бахчисарайский район – там выпало две месячные нормы осадков, из берегов вышли три реки и сошло несколько селей.

Мы также писали, что во время сильных ливней и последовавшего за этим наводнения погибла женщина, еще одна пострадала.

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