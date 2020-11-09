В оккупированном Крыму заявили об открытии первого зарубежного консульства

Со времени аннексии Россией на полуострове не было диппредставительств

В оккупированном Крыму открывают первое иностранное диппредставительство с 2014 года, когда Россия аннексировала полуостров, – консульство Никарагуа.

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Об этом сообщил "вице-премьер" Крыма Георгий Мурадов, передает "Интерфакс".

На открытие "дипломатической миссии" в Симферополе прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Следует отметить, что Никарагуа признало Крым частью России еще в 2014 году и на полуострове с того времени был назначен почетным консулом страны Олег Белавенцев, ранее полпред президента России.

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В 2014 Украина инициировала санкции против Никарагуа за назначение консула на оккупированном полуострове.

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Напомним, в 2015 году в Никарагуа заявляли о готовности наладить торговые отношения с аннексированным Крымом и поставлять туда ром, бананы и какао.

Мы также сообщали, что на границе с оккупированным Крымом задержан украинец, который оказывал помощь оккупационным властям в проведении обысков и задержаний крымских татар.

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