В оккупированном саду заменят статую богини на бюст Ленина

Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель ялтинского отделения КПРФ

У Балаклавы оккупанты устроили сброс канализации прямо в прибрежную полосу моря. Фото: Twitter

В Никитском ботаническом саду в оккупированном Крыму бронзовую статую богини Флоры, которая украшает центральную площадь возле бассейна, заменят мраморным бюстом Ленина во исполнение решения "суда".

Об этом заявил заместитель директора Никитского ботанического сада, Андрей Паштетский, – пишут "Крым.Реалии".

"Тогда её установили в честь двухсотлетия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры в здании музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина", – рассказал Паштетский.

Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель ялтинского отделения КПРФ, депутат ялтинского горсовета Иван Павличенко.

Напомним, в Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов" , загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе. В своем Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым показала "достижения" оккупантов в Севастополе, под Балаклавой, Евпатории, которая была популярным детском курортом, а также в других местах полуострова.

Кроме этого, ранее в Крыму произошло массовое отравление – десять человек были доставлены в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы с диагнозом "пищевая интоксикация". Были госпитализированы десять рабочих из Узбекистана, которые отмечали день рождения одного из них и отравились некачественными продуктами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В оккупированном саду заменят статую богини на бюст Ленина". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"