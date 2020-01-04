В оккупированном Севастополе главный военный строитель попался на взятке

В оккупированном Крыму начальнику строительного управления Севастополя вынесли приговор за взяточничество.
Осужденный занимал должность начальника строительного управления в "Главном управлении обустройства войск" сообщили в оккупационной прокуратуре Севастополя.
Как стало известно, за период с октября по январь 2016 года строитель получил взятки на общую сумму более 30 млн рублей (11 миллионов гривен) в виде иномарки, двух земельных участков и личной охраны.
В свою очередь, он обеспечил общее покровительство и содействие при заключении договоров на строительство "Севастопольского президентского кадетского училища", а также зданий и сооружений военного санатория "Крым" в поселке Партенит.
43-летнего экс-начальника признали виновным в совершении преступлений по статьям "коммерческий подкуп", "получение взятки", "легализация денежных средств или иного имущества приобретенного лицом в результате совершения им преступления".
Мужчине назначено наказание в виде 13 лишения свободы и лишение должности сроком на четыре года, а также обязали выплатить 310 млн рублей (около 112 миллионов гривен), и осужденный был заключен под стражу в зале суда.
Напомним, ранее в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП: погиб пассажир легковушки. Водитель Рeugeot в Симферопольском районе не уступил дорогу автомобилю КамАЗ.
Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить.
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