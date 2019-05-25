В оккупированном Севастополе из-за пожара эвакуировали дельфинов: фото, видео

Площадь пожара составила 110 квадратных метров

Пожар в дельфинарии в Севастополе. Фото: 92.mchs.gov.ru.

Крупный пожар произошел утром 25 мая в дельфинарии на набережной в центре оккупированного Севастополя. Из-за угрозы распространения огня в безопасный водоем были эвакуированы два дельфина. Об этом информирует пресс-служба т.наз. "городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ".

"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария", – сказано в сообщении.











Информация о пожаре поступила от очевидца, огонь удалось быстро ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Напомним, в 2017 года в Одесской области семья туристов спасла нескольких дельфинов. Морские животные оказались на мелководье в дельте Дуная, где их нашли отдыхающие. Экологи предположили, что дельфины заплыли в реку, следуя за косяком рыбы.

Сообщалось также, что летом 2019 года будет проведен расширенный международный авиаучет дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией. Это предусмотрено специальным проектом Европейского Союза.

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