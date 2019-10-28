В оккупированном Севастополе на фестивале звучали украинские песни

Фото: "Крым. Реалии"

В оккупированном Россией Севастополе на празднике народной песни "Пою тебе, мой Севастополь" несколько коллективов исполнили песни на украинском языке. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Фестиваль провели в доме культуры "Севастопольский" в поселке Сахарная Головка. В нем участвовали более сорока песенных коллективов из Крыма и Севастополя. В самом начале праздника ансамбль "Вiзерунки" Дома культуры рыбаков Севастополя исполнил две украинские песни – "По селу гуляє баяніст" и "Прийшов кум до куми". Артисты были одеты в украинские костюмы, сцену украсили украинскими орнаментами.

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Кроме того, на украинском языке спел ансамбль "Святая Русь" из Ялты. Они исполнили "Спiває соловейко у зеленому гаю". А ансамбль ветеранов из Симферополя представил одну песню на крымскотатарском.

Ранее мы сообщали, что Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушений Россией Женевских конвенций,которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

Напомним, в ЕС настаивали на том, что ОБСЕ должна получить доступ в аннексированный Крым. В ЕС отметили, что любые попытки запугивания и препятствования работе миссии ОБСЕ должны быть прекращены.

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