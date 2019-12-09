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В оккупированном Севастополе разгромили центр для детей с инвалидностью: фото

9 декабря, 13:42

Полицейские начали расследование инцидента

Фото: Первый Крымский, Twitter

Фото: Первый Крымский, Twitter

В оккупированном Севастополе неизвестные разгромили помещение центра для работы с детьми с инвалидностью "Особые дети". Подконтрольная России полиция начала расследование инцидента.

В центре насквозь пробили стены из гипсокартона и вырвали розетки. Заявление в полицию подали родители, за счет которых в помещении недавно делали ремонт. В полиции пообещали изучить записи камер наблюдения.

Фото: organaizernews

Напомним, не так давно в оккупированном Крыму под Севастополем вандалы разбили памятник с именами погибших во Второй Мировой войне.

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Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к Зеленскому с предложением заявить на весь мир во время переговоров "Нормандской четверки" требование вернуть Крым Украине.

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Фото: ГСЧС

Также Зеленский назвал условия для деоккупации Крыма. Подробнее об этом смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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