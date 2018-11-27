В оккупированной Керчи арестовали еще троих украинских моряков

Подконтрольный российским оккупантам Керченский городской суд арестовал на два месяца троих украинских моряков, которые были ранены в ходе нападения ФСБ на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк. По его словам, украинцев арестовали на два месяца.

"Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были ранены во время обстрела, содержались в больнице, Эйдер был прооперирован. Независимых адвокатов к ним не допустили. Суд арестовал их до 25 января 2019 года", – указал он.

Напомним, сегодня подконтрольный РФ Киевский райсуд оккупированного Симферополя провел судебные заседания по избранию меры пресечения для захваченных ФСБ украинских моряков. Арестованы 12 человек.

Ранее мы писали, что оккупанты в Крыму начали арестовывать захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.