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В "отрезанном" от мира Крыму собираются изолировать иностранцев: подробности

17 марта, 13:29

Тина Наринецкая

На полуострове ввели «режим повышенной готовности»

В оккупированном Крыму из-за угрозы распространения нового коронавируса ввели "режим повышенной готовности". Об этом говорится в указе так называемого "главы" полуострова.

Этот режим введен с сегодняшнего дня, 17 марта. Теперь на полуострове запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Кроме того, людей, прибывших в Крым из Китая, Италии, Кореи Ирана, Франции, Германии, Испании, хотят изолировать. Им планируют "обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней".

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Ранее мы писали, что министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) до 3 апреля закрывает пункты пропуска на административной границе с оккупированным Россией Крымом. Теперь с полуострова не будут пропускать людей, которые не имеют постоянной регистрации на подконтрольной Украине территории.

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Напомним, что после российской аннексии Крым находится в международной изоляции. В частности, лидеры стран-членов Евросоюза неоднократно подчеркивали, что ЕС по-прежнему привержен осуществлению своей политики непризнания аннексии полуострова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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