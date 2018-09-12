В почве возле админграницы с Крымом обнаружили превышение сульфатов и хлоридов

На административной границе с оккупированным РФ Крымом в почве нашли увеличение содержания сульфатов и хлоридов.

Об этом сообщает государственная экологическая инспекция.

Результаты касаются проб почвы от 4 сентября.

"По результатам проведенных исследований вышеупомянутых проб установлено, что у скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельского совета и у КПП Каланчак установлено превышение по сульфатам, по сравнению с прошлыми годами", - говорится в сообщении.

Эти почвы отобрали на территории Преображенского (Красный Чабан) сельского совета Каланчакского района и Первокостянтиновского сельского совета Чаплинского района, возле КПП Чаплынка и КПП Каланчак.

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Кроме того, 5 сентября отобрали пробы грунта в 6 населенных пунктах – в селах Александровка, Преображенка и у скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельского совета, также в селах Первоконстантиновка, Григорьевка, Нововладимировка и Ивановка.

По результатам проведенных исследований по сравнению с пробами отобранными 31.08.2018 в селе Первоконстянтиновка, содержание сульфатов увеличилось с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3, у скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельского совета содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3, хлоридов с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3.

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