В почве возле админграницы с Крымом обнаружили превышение сульфатов и хлоридов

Сегодня, 03:02

Результаты касаются проб почвы от 4 сентября

Фото: пресс-служба МВД Украины
Фото: пресс-служба МВД Украины

На административной границе с оккупированным РФ Крымом в почве нашли увеличение содержания сульфатов и хлоридов.

Об этом сообщает государственная экологическая инспекция.

Результаты касаются проб почвы от 4 сентября.

"По результатам проведенных исследований вышеупомянутых проб установлено, что у скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельского совета и у КПП Каланчак установлено превышение по сульфатам, по сравнению с прошлыми годами", - говорится в сообщении.

Эти почвы отобрали на территории Преображенского (Красный Чабан) сельского совета Каланчакского района и Первокостянтиновского сельского совета Чаплинского района, возле КПП Чаплынка и КПП Каланчак.

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Кроме того, 5 сентября отобрали пробы грунта в 6 населенных пунктах – в селах Александровка, Преображенка и у скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельского совета, также в селах Первоконстантиновка, Григорьевка, Нововладимировка и Ивановка.

По результатам проведенных исследований по сравнению с пробами отобранными 31.08.2018 в селе Первоконстянтиновка, содержание сульфатов увеличилось с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3, у скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельского совета содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3, хлоридов с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.

Как известно, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.
Крым, Армянск, экологическая катастрофа, Каланчак, почва, химическая катастрофа

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Источник:

"Сегодня"

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