В полиции считают, что Россия могла намеренно устроить экологическую катастрофу в Крыму

Следователи Главного управления Национальной полиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе считают, что Россия могла сознательно устроить экологическую катастрофу в Крыму с целью создания масштабной информационной кампании против Украины.

Об этом сообщается на сайте полицейского управления. В целом, полиция рассматривает три версии загрязнения воздуха в аннексированном Крыму и на Херсонщине. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 241 УК Украины ("Загрязнение атмосферного воздуха").

В настоящее время следователи проводят первоочередные следственные действия: допросы свидетелей, направления запросов в компетентные органы о наличии на территории возможных источников загрязнения, а также медицинских учреждений о фактах жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья.

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В ходе расследования следователями выдвинуто несколько версий:

- выброс в атмосферу излишков сернистого ангидрида и оксида серы был осуществлен в связи с неверной эксплуатацией заводов, расположенных на севере Крыма ("Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод");

- выброс в атмосферу излишковсернистого ангидрида и оксида серы произошел из-за повреждения резервуара с отходами на заводах "Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод" во время проведения военных учений Российской Федерацией;

- выброс в атмосферу излишков сернистого ангидрида и оксида серы осуществлен Российской Федерацией с целью создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей с обеих сторон адмінкордону с требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и возобновить подачу воды на ТОТ АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

А вот Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.

Как известно, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.