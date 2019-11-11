В России суд продлил арест крымскотатарского активиста

Фигурант "дела Хизб-ут-Тахрир" Руслан Сулейманов будет находиться в СИЗО до 15 февраля

Эльзара Сиферша / Фото: Крымская солидарность

Российский суд продлил еще на три месяца содержание под стражей задержанного в этом году крымскотатарского активиста Руслана Сулейманова.

Как сообщили в общественной организации "Крымская солидарность", такое решение 11 ноября на заседании Ленинского районного суда города Ростов-на-Дону озвучил судья Александр Осипов. Таким образом, фигуранта "дела Хизб-ут-Тахрир" будут держать в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Изначально заседание проходило в открытом режиме, но после ходатайства следователя судья постановил закрыть процесс.

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Супруга Сулейманова Эльзара Сиферша сказала, что ее не пустили на оглашение решения суда, которое ей позже сообщил адвокат.

Напомним, что активиста "Крымской солидарности" Руслана Сулейманова оккупанты задержали возле контрольного пункта въезда-выезда "Каланчак" 26 марта. В целом, в рамках массовых обысков у крымских татар в марте были задержаны 24 человека.

Позже подконтрольный России "суд" Симферополя их всех арестовал, после чего их этапировали в РФ.

А в прошлом месяце часть фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" после судов этапировали обратно на аннексированный Крым.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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