В России вынесли жесткие приговоры фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

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В российском Ростове-на-Дону военный "суд" приговорил к длительным срокам заключения в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Как стало известно, Муслим Алиев был приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – семь лет и Рефат Алимов – восемь лет, сообщают "Крым.Реалии".

Поддержать крымчан на заседание приехали более сотни людей. Также в суде присутствовал представитель международной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

Стоит отметить, что российский прокурор требовал для крымчан 98,8 лет лишения свободы на шестерых: Муслиму Алиеву – 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову – 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку – 15 лет, Вадиму Сируку – 15 лет, Арсену Джеппарову – 13,6 лет, Рефату Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

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Добавим, что в своем последнем слове Муслим Алиев причинами таких действий оккупантов назвал "страх перед объединенной силой, которая десятилетиями или даже столетиями противостоит силовой машине имперской России, советской власти, а сейчас власти кремлевской".

Как известно, обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняли в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Между тем, деятельность этого сообщества в Украине не запрещена, а международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Напомним, мы сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой бахчисарайской группы по "делу "Хизб ут-Тахрир" – Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

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