В Сети появились новые фото и видео Керченского моста
Житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части
Несмотря на окончание строительства Керченского моста, российские автомобилисты не спешат на оккупированный Крымский полуостров, говорится на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Мосты, они ж для фоток. Экономика, рентабельность... У Ротенбергов все очень рентабельно. Вчера караваны авто выглядели так", – комментирует блогер снимок пустого моста.
Кроме того, житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части.
"Там, где был кран козловой, поставили три металлоконструкции на временные опоры. Металлоконструкции только низ – верха пока нет. На острове Тузла разобрали козловой кран", – утверждает Половинкин.
Автор также рассказал и о своей службе в ВМС Украины – Черноморском флоте, но признал, что после аннексии Крыма он принес присягу Российской Федерации.
Напомним, что в октябре на мосту произошло ЧП - упал в море железнодорожный пролет. Инцидент случился на морском участке строительства между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания пролета на опоры. В информационном центре Крымского моста предположили, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.
Также сообщалось, что в в конце года Россия планирует запустить железнодорожное соединение с оккупированным полуостровом. Первый пассажирский состав должен отправиться в Крым 8 декабря.
А вот директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал сайту "Сегодня", почему незаконно построенный мост через Керченский пролив может стать бесконечной головной болью для Кремля.
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