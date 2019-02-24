В Сети появились новые фото и видео Керченского моста

Житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части

Фото: twitter.com/KrimRt.

В Сети появились новые фото и видео Керченского моста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/271/c94/5c7271c9447b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/271/c94/5c7271c9447b7.jpg 2019-02-24T12:42:00+02:00 Крым Житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части

Несмотря на окончание строительства Керченского моста, российские автомобилисты не спешат на оккупированный Крымский полуостров, говорится на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Мосты, они ж для фоток. Экономика, рентабельность... У Ротенбергов все очень рентабельно. Вчера караваны авто выглядели так", – комментирует блогер снимок пустого моста.

Кроме того, житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части.

"Там, где был кран козловой, поставили три металлоконструкции на временные опоры. Металлоконструкции только низ – верха пока нет. На острове Тузла разобрали козловой кран", – утверждает Половинкин.

Автор также рассказал и о своей службе в ВМС Украины – Черноморском флоте, но признал, что после аннексии Крыма он принес присягу Российской Федерации.

Напомним, что в октябре на мосту произошло ЧП - упал в море железнодорожный пролет. Инцидент случился на морском участке строительства между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания пролета на опоры. В информационном центре Крымского моста предположили, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

Также сообщалось, что в в конце года Россия планирует запустить железнодорожное соединение с оккупированным полуостровом. Первый пассажирский состав должен отправиться в Крым 8 декабря.

А вот директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал сайту "Сегодня", почему незаконно построенный мост через Керченский пролив может стать бесконечной головной болью для Кремля.

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