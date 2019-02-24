Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Сети появились новые фото и видео Керченского моста

Сегодня, 12:42

Житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части

Фото: twitter.com/KrimRt
Фото: twitter.com/KrimRt.
В Сети появились новые фото и видео Керченского моста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/271/c94/5c7271c9447b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/271/c94/5c7271c9447b7.jpg Крым Житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части

Несмотря на окончание строительства Керченского моста, российские автомобилисты не спешат на оккупированный Крымский полуостров, говорится на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Мосты, они ж для фоток. Экономика, рентабельность... У Ротенбергов все очень рентабельно. Вчера караваны авто выглядели так", – комментирует блогер снимок пустого моста.

Кроме того, житель аннексированной Керчи снял мост на видео и рассказал новости о строительстве его железнодорожной части.

"Там, где был кран козловой, поставили три металлоконструкции на временные опоры. Металлоконструкции только низ – верха пока нет. На острове Тузла разобрали козловой кран", – утверждает Половинкин.

Автор также рассказал и о своей службе в ВМС Украины – Черноморском флоте, но признал, что после аннексии Крыма он принес присягу Российской Федерации.

Напомним, что в октябре на мосту произошло ЧП - упал в море железнодорожный пролет. Инцидент случился на морском участке строительства между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания пролета на опоры. В информационном центре Крымского моста предположили, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

Также сообщалось, что в в конце года Россия планирует запустить железнодорожное соединение с оккупированным полуостровом. Первый пассажирский состав должен отправиться в Крым 8 декабря. 

А вот директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал сайту "Сегодня", почему незаконно построенный мост через Керченский пролив может стать бесконечной головной болью для Кремля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, железная дорога, Керченский пролив, Керченский мост, железнодорожное сообщение, Крымский мост

Вы сейчас просматриваете новость " В Сети появились новые фото и видео Керченского моста". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымский мост снова "расходится": в сети появились фото

16 февраля, 13:23

В сети показали фото Крымского моста с не состыкованными деталями

Россия пустит поезда в аннексированный Крым: Путин сделал заявление

20 февраля, 13:31

Российский президент снова поднял тему строительства моста из Краснодарского края на оккупированный полуостров

В сети выложили новые фото Керченского моста

10 января, 16:11

Снимки выложила на своей странице в Twitter блогер с оккупированного Россией полуострова

Снегопад обрушил искусственно созданные насыпи на Крымском мосту

28 января, 13:10

Сходы земли выломали ливневки из плит

Крымский мост разорвется в один какой-то момент: эксперт рассказал о "точке невозврата"

12 декабря 2018, 07:55

РФ распространяет фейки о проблемном сооружении, чтобы обвинить во всем Украину для продолжения военной агрессии

Керченский мост начал проседать

20 ноября 2018, 21:49

В МинВОТ показали проблемные участки  

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Идеальный вес женщины (таблица)

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Зеленский вступил в перепалку с ветеранами АТО

Иван Ургант потроллил Друзя из-за махинаций

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

«Феномен» Тигипко. Как богатеют во время войны

Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла