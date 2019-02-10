В Севастополе оккупанты устроили детям "военный квест"
Военные игры в Севастополе для школьников оккупанты устроили по мотивам кино о советских разведчиках
В оккупированном Крыму военные Черноморского флота России устроили школьникам Севастополя "военный квест". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Акцию устроили под видом военно-спортивной игры по мотивам фильма "Щит и меч" для детей из Детской морской флотилии Севастополя, которые "оказались в ситуации, приключившейся с советскими разведчиками в художественном фильме "Щит и меч", снятом по одноименному произведению.
"В рамках командной игры юным патриотам нужно было собрать как можно больше разной информации о враге, раскрыть тайный план противника, преодолеть сложные препятствия на пути и спасти товарищей от бедствия", – говорится в сообщении.
По словам россиян, некоторые школьники после этой "игры" решили, что в будущем выберут для себя профессию разведчика.
Напомним, ранее в аннексированном Севастополе на базе городского Дома офицеров был создан "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием. Оккупанты сообщали, что "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России".
Также мы сообщали, что координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, боевики на Донбассе готовят детей к "войне с Украиной". На оккупированных территориях проводится ряд мероприятий по обучению детей обращению с оружием.
Также напомним, как скандальные байкеры Путина устроили жуткий праздник для детей в Крыму. Министерство обороны России, так званое правительство Севастополя и клуб "Ночные волки" торжественно открыли в Севастополе патриотический парк и дали детям поиграться с оружием.
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