В Севастополе провалился грунт вместе с машинами: опубликованы фото и видео

К счастью, обошлось без пострадавших













В Севастополе сегодня утром произошло обрушение грунта возле одного из многоквартирных домов.

Как сообщает ForPost, инцидент случился возле дома на проспекте Победы и привел к тому, что припаркованные автомобили рухнули вместе с обвалившейся землей. Всего, по данным "Главного управления МЧС по Севастополю", с парковки упали вниз три автомобиля. Еще несколько машин были эвакуированы. К счастью, обошлось без пострадавших.

В комментариях в соцсетях люди пишут, что строители явно сделали некачественную подпорную стену.

Как сообщалось, в Киеве скончалась женщина, пострадавшая при обрушении бетонных плит перекрытия на улице Новоконстантиновской, 2.

Также мы сообщали о том, что в Киеве на авторынке сгорели семь машин.

В Полтаве был задержанзлоумышленник, который поджег шесть машин чтобы поразвлечься.

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