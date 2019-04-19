В Севастополе провалился грунт вместе с машинами: опубликованы фото и видео
К счастью, обошлось без пострадавших
В Севастополе сегодня утром произошло обрушение грунта возле одного из многоквартирных домов.
Как сообщает ForPost, инцидент случился возле дома на проспекте Победы и привел к тому, что припаркованные автомобили рухнули вместе с обвалившейся землей. Всего, по данным "Главного управления МЧС по Севастополю", с парковки упали вниз три автомобиля. Еще несколько машин были эвакуированы. К счастью, обошлось без пострадавших.
В комментариях в соцсетях люди пишут, что строители явно сделали некачественную подпорную стену.
Как сообщалось, в Киеве скончалась женщина, пострадавшая при обрушении бетонных плит перекрытия на улице Новоконстантиновской, 2.
Также мы сообщали о том, что в Киеве на авторынке сгорели семь машин.
В Полтаве был задержанзлоумышленник, который поджег шесть машин чтобы поразвлечься.
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