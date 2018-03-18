В Севастополе выдают медали за голосование на выборах президента РФ

Медали приурочены к "референдуму" в Севастополе в 2014 году

В оккупированном Севастополе всем, кто голосует на незаконных выборах президента Российской Федерации выдают памятные медали.

На вкладышах обозначено, что они посвящены "референдуму", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обратилось к жителям оккупированного Крыма не участвовать в российских выборах, так как они незаконны и их результаты будут нелегитимны.

Как сообщалось, доступ к дипмиссиям РФ в Украине заблокировали – полиция ограничила доступ к российским дипломатическим учреждениям в Украине в связи с проведением в России и оккупированном Крыму выборов президента РФ.

Москву предупредили за месяц, что российских выборов в Украине не будет.

Ранее мы сообщали, Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.