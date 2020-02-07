В Севастополе выпал первый снег: фото

Местные жители рассказали, что первый снег выпал необычайно поздно

/ Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму, где собирались молиться о ниспослании влаги, на территории Севастополя впервые за эту зиму выпал снег.

Снег начал идти в середине дня 7 февраля, но практически сразу таял из-за плюсовой температуры воздуха, сообщает "Крым.Реалии".

Какое-то время снег оставался на дороге, кузовах автомобилей, траве, газонах, клумбах и зеленых насаждениях, а также у стен домов.

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Между тем, по словам местных жителей, обычно в Севастополе снег выпадает во второй половине января или первой половине февраля, когда температура воздуха опускается ниже нуля.

Однако этой зимой декабрь и январь были теплыми, и температура практически не опускалась ниже нуля, и снегопадов не было.

Напомним, ранее сообщалось о том, что воды в Крыму хватит только до лета. По словам оккупантов, запасы в водохранилищах полуострова иссякнут в июне.

Ранее мы писали, что Северо-Крымский канал в районе Керчи серьезно обмелел – судя по снимкам, сделанным пару месяцев назад, сейчас воды в нем стало намного меньше.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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