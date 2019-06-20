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В Симферополе нашли головы крокодилов

20 июня, 11:29

Делом займется местная прокуратура

Фото: Pixabay

В столице оккупированного Крыма в одном из дворов нашли две головы крокодилов.

Об этом сообщает Крым Реалии со ссылкой на пресс-службу российского "Госкомитета ветеринарии Крыма".

По информации ведомства, о находке сообщили местные жители.

"Головы крокодилов были собраны специалистами ГБУ "Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр" в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены в центр для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что материалы по факту жестокого обращения с животными будут направлены в прокуратуру Киевского района Симферополя. 

Как сообщалось, в Николаевской области осуждены живодеры, пытавшиеся съесть собаку.

Ранее мы сообщали о намерениям создать зоополицию в Киеве.

Также сообщалось о расследовании десяти случаев живодерства в Запорожской области.

Кроме того,полицейский пытался сжечь собаку в Кривом Роге.

А в Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак.

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Тег Крым, Симферополь, крокодил

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