В Симферополе нашли головы крокодилов
Делом займется местная прокуратура
В столице оккупированного Крыма в одном из дворов нашли две головы крокодилов.
Об этом сообщает Крым Реалии со ссылкой на пресс-службу российского "Госкомитета ветеринарии Крыма".
По информации ведомства, о находке сообщили местные жители.
"Головы крокодилов были собраны специалистами ГБУ "Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр" в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены в центр для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что материалы по факту жестокого обращения с животными будут направлены в прокуратуру Киевского района Симферополя.
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