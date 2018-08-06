В Симферополе под муралом с Путиным появились изображения Сенцова и Кольченко

Сегодня, 18:10

Местные художники таким образом поддержали украинских политзаключенных

Фото: www.facebook.com/SaveSentsov
Фото: www.facebook.com/SaveSentsov

В оккупированном Россией Симферополе под граффити с изображением Владимира Путина местные художники нарисовали украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фото опубликовали на странице группы "Save Oleg Sentsov" в Facebook.

"Сегодня в Крыму появилось дополнительное завершающее общую мысль российского государства граффити. Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники", – говорится в сообщении. 

Как известно, политзаключенные режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко объявляли голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Сенцов держит ее с 14 мая 2018 года, Кольченко начинал голодовку 31 мая и прекратил 7 июня из-за резко ухудшившегося состояния здоровья. 

Недавно мать Кольченко рассказала, как ее сына заставляют принять российское гражданство. По ее словам, россияне рассказывают украинскому политзаключенному, как хорошо в России и как плохо в Украине.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.
Россия, Путин, Крым, Симферополь, граффити, Сенцов, мурал, кольченко

Вы сейчас просматриваете новость "В Симферополе под муралом с Путиным появились изображения Сенцова и Кольченко". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Сенцова в российской колонии посетил священник

4 Августа, 18:45

Украинский режиссер отказался от помощи священнослужителя

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Сенцова держат в полной информационной изоляции - Геращенко

4 Августа, 11:45

Никто не знает правды о состоянии его здоровья и тех манипуляциях, которые с ним проводят
Загрузка...

Россия

Фото: Радио Свобода

"Я голодала вместе с ним": мать Кольченко рассказала о встрече с сыном

3 Августа, 17:20

Мать надеется, что сыну не придется находится в колонии весь срок 

Украина

Фото: Радио Свобода

Мать Кольченко после свидания с сыном: Выглядит он не очень хорошо

31 Июля, 22:23

По ее словам, негативного отношения со стороны осужденных к ее сыну нет
Загрузка...