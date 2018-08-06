В Симферополе под муралом с Путиным появились изображения Сенцова и Кольченко

В оккупированном Россией Симферополе под граффити с изображением Владимира Путина местные художники нарисовали украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фото опубликовали на странице группы "Save Oleg Sentsov" в Facebook.

"Сегодня в Крыму появилось дополнительное завершающее общую мысль российского государства граффити. Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники", – говорится в сообщении.

Как известно, политзаключенные режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко объявляли голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Сенцов держит ее с 14 мая 2018 года, Кольченко начинал голодовку 31 мая и прекратил 7 июня из-за резко ухудшившегося состояния здоровья.

Недавно мать Кольченко рассказала, как ее сына заставляют принять российское гражданство. По ее словам, россияне рассказывают украинскому политзаключенному, как хорошо в России и как плохо в Украине. Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.