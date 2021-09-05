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Резонансное задержание под зданием ФСБ в Симферополе: крымских татар уже отпустили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 сентября, 17:01
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Около 50 человек требовали освобождения своих родных и знакомых, которых российские силовики задержали накануне
Крымские татары протестовали против задержания накануне их родных и знакомых / Коллаж "Сегодня"
Крымские татары протестовали против задержания накануне их родных и знакомых / Коллаж "Сегодня"

В Симферополе после суток содержания в полицейских участках отпустили крымских татар, которые в субботу, 4 сентября, протестовали и были задержаны у здания ФСБ.

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Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

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сех задержанных из отдела полиции № 1 "Железнодорожный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили… Всех задержанных из отдела полиции №3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили", – написали правозащитники.

Ранее "Крымская солидарность" сообщила, что около здания ФСБ на ул.Франко в Симферополе были задержаны около 40 человек, включая 38 крымских татар. Среди задержанных оказались двое журналистов "Крымской солидарности", и они же корреспонденты интернет-издания "Грани.ру".

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задержанных было более 50. Они выступали против обысков и задержания пятерых крымских татар, которые прошли 3-4 сентября.

"Пять незаконных обысков за последние два дня провели сотрудники ФСБ России в помещениях граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Безосновательно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял и еще четверо крымских татар – Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаман. Их местонахождение неизвестно", – написала Денисова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, против задержанных применили грубую силу, их избили и допросили отделениях полиции без доступа адвокатов.

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