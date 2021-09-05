Резонансное задержание под зданием ФСБ в Симферополе: крымских татар уже отпустили

В Симферополе после суток содержания в полицейских участках отпустили крымских татар, которые в субботу, 4 сентября, протестовали и были задержаны у здания ФСБ.
Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".
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"Всех задержанных из отдела полиции № 1 "Железнодорожный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили… Всех задержанных из отдела полиции №3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили", – написали правозащитники.
Ранее "Крымская солидарность" сообщила, что около здания ФСБ на ул.Франко в Симферополе были задержаны около 40 человек, включая 38 крымских татар. Среди задержанных оказались двое журналистов "Крымской солидарности", и они же корреспонденты интернет-издания "Грани.ру".
Позиция Киева
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задержанных было более 50. Они выступали против обысков и задержания пятерых крымских татар, которые прошли 3-4 сентября.
"Пять незаконных обысков за последние два дня провели сотрудники ФСБ России в помещениях граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Безосновательно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял и еще четверо крымских татар – Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаман. Их местонахождение неизвестно", – написала Денисова на своей странице в Facebook.
По словам омбудсмена, против задержанных применили грубую силу, их избили и допросили отделениях полиции без доступа адвокатов.
- Ранее мы писали, что в июле текущего года во временно оккупированном Крыму осудили 10 местных жителей за отказ от службы в Вооруженных силах РФ.
- Также напомним, согласно данным правозащитной организации "КрымSOS", оккупанты притесняют, бросают за решетку, пытают крымских татар. В целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти 100 человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.