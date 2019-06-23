В СИЗО, где держат Бекирова, началась эпидемия кори
Ранее Бекиров не болел корью, поэтому есть большая вероятность заражения
В СИЗО, где удерживают тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
По словам омбудсмена, Бекиров ранее не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета возможность его заражения очень высока, что является крайне опасным.
"Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО является крайне опасным", — подчеркнула Денисова.
Также сообщается, что для того, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.
Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его. Мера пресечения несколько раз продлевалась, последний раз – до 12 июня.
В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.
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