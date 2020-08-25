В "Слуге народа" ответили на инициативу Кравчука о воде для Крыма

Украина не планирует возобновлять подачу воды в незаконно оккупированный Россией Крым. Верховная Рада не будет рассматривать этот вопрос. Об этом, комментируя инициативу главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука о воде для полуострова, заявил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать", – сказал Арахамия.
Читайте также: Кулеба назвал единственное условие подачи воды в Крым
Ранее Кравчук заявил, Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. По его словам, Киев может дать воду только для жителей полуострова.
Ранее сообщалось, что в некоторых городах полуострова оккупационные власти начали подавать воду по графику, отметив, что это "вынужденные меры".
Как известно, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть.
Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк