В "Слуге народа" ответили на инициативу Кравчука о воде для Крыма

В парламенте нет шансов принять такое решение, отметил Арахамия

Украина не планирует возобновлять подачу воды в незаконно оккупированный Россией Крым. Верховная Рада не будет рассматривать этот вопрос. Об этом, комментируя инициативу главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука о воде для полуострова, заявил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать", – сказал Арахамия.

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Ранее Кравчук заявил, Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. По его словам, Киев может дать воду только для жителей полуострова.

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Ранее сообщалось, что в некоторых городах полуострова оккупационные власти начали подавать воду по графику, отметив, что это "вынужденные меры".

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Как известно, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть.

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