США отреагировали на обыски крымских татар в оккупированном Крыму

Посольство США в Украине глубоко обеспокоено сообщениями об обысках и задержании крымских татар сотрудниками ФСБ на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

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"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных. Крым – это Украина", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму российские силовики снова начали обыскивать крымских татар. "Облавы" на дома в разных районах полуострова начали сегодня утром, 7 июля. Активисты сообщают о том, что после обыска увезли в ФСБ шесть человек.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

Отметим, что обыски у крымских татар проходят довольно часто. Так, в марте 2019 года российские силовики устроили обыски в Бахчисарайском районе.

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Что говорят в США о депортации крымских татар – смотрите видео.

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