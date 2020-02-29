В Украину вернулись рыбаки, задержанные оккупантами на Азове: подробности, видео

Рыбаки, которых задержали россияне в Азовском море 14 февраля, вернулись на Украину. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Сегодня, 29 февраля, пограничникам сказали, что российские корабли доставят в район общеопределенной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинцами.

Затем через несколько часов на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск морская охрана обнаружила корабли РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство с четырьмя людьми на борту.

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"Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной", - сообщила пресс-служба.

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За нарушение пограничного режима и порядка выхода в море каждый моряк привлечен к административной ответственности. На судно наложили запрет выхода в море сроком на 30 суток.

Напомним, моряков задержали за якобы незаконный вылов рыбы и попытку скрыться. После задержания их вместе с судном отвезли в порт оккупированной Керчи.

Украинская прокуратура в свою очередь открыла уголовное производство по факту незаконного захвата российскими пограничниками украинского маломерного судна.

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