У узника Кремля случился приступ в СИЗО Симферополя – адвокат

СИЗО в Запорожье. Фото: inform.zp.ua

У фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова, которого удерживают в СИЗО Симферополя, случился приступ. Об этом рассказал адвокат Назим Шеихмамбетов, сообщает Крымская солидарность.

"В следственном изоляторе уже продолжительное время он испытывает боли в области сердца и жжение, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, осложненным дыханием. Несколько недель назад у него был достаточно серьезный приступ. Благодаря сокамерникам ему удалось восстановить немножко свое состояние, то есть выйти из критического положения", – рассказал адвокат.

Он также сообщил, что потребовал от начальника медсанчасти и администрации СИЗО, чтобы они приняли соответствующие меры и оказали Шабану Умерову медицинскую помощь.

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"В целом Шабан агъа выглядит насколько можно так сказать, неплохо, но похудел. Передал всем слова благодарности за поддержку и за поддержку его семьи", – добавил адвокат.

Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

А не так давно на админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники задержали 60-летнего украинца. Его обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики.

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