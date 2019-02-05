В январе число желающих въехать и выехать из Крыма серьезно уменьшилось
Пограничники рассказали о транспортном потоке в направлении Крыма
В январе поток граждан, которые выехали из оккупированного Крыма или прибыли на территорию полуострова, снизился на 10% по сравнению с январем 2018 года.
Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, за месяц пункты пропуска в обоих направлениях пересекли на 10% меньше граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, количество транспортных средств, пересекающих админграницу с Крымом, в январе 2019 года уменьшилось на 16% по сравнению с январем 2018-го.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что после прекращения военного положения в Украину не пустили более 900 россиян. За время действия особого правового режима украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России, а после его завершения – нескольким сотням.
Также недавно в Госпогранслужбе сообщали, что с начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину. По его словам, в течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч россиян.
Напомним, 1 января 2018 года начал работу биометрический контроль для фиксации биометрических данных граждан 71 страны. Отметим, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.
Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.
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