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Вербовка "по-русски": в Крыму преследованием украинцев занимаются перебежчики

21 октября, 15:49

В СБУ рассказали о предателе, который вербует украинцев

/ Фото: СБУ

В оккупированном Россией Крыму преследованиями украинцев занимаются перебежчики из местного управления Службы безопасности Украины, которые в 2014 году перешли на сторону оккупантов.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, контрразведчики службы выяснили, что для "убеждения" в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России на полуострове часто используют являются шантаж, угрозы, запугивание, психологическое давление и искусственное создание компромата.

По данным СБУ, предатели всеми способами пытаются выслужиться перед оккупантами и особенно тщательно выискивают опасных для режима украинских патриотов.

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Одним из прислужников оккупантов является бывший офицер Главного управления СБУ в Автономной республике Крым – Карелин Дмитрий Владимирович. В 2014 году он перешел на сторону оккупантов и сейчас работает в ІТ-сфере.

"Он заставляет представителей интернет-провайдеров передавать ему персональные данные пользователей, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую частную информацию", – говорится в сообщении.

В СБУ заверили, что не забыли о таком "ценном кадре" и в Украине его ожидает "сердечная" встреча и место за решеткой.

Напомним, в прошлом году крымский "суд" признал командира керченской роты "Беркута" Олега Шевченко виновным во взяточничестве и приговорил к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Ранее "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский намерен использовать "нормандский формат" для оживления темы деоккупации Крыма.

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Крым СБУ перебежчики предатель

Источник: Сегодня

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