Въезд иностранных журналистов в Крым: обновлена инструкция согласования

Механизм доступа иностранных СМИ к полуострову в целом остается в силе

Министерство информационной политики Украины совместно с Государственной миграционной службой и Госпогранслужбой решили на период действия правового режима военного положения оставить в силе механизм доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Россией Крым, но несколько обновили инструкцию согласования въезда.

Как сообщает пресс-служба Мининформполитики, окончательное решение о пропуске иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма будет приниматься Госпогранслужбой в рамках возложенных на нее полномочий по внедрению правового режима военного положения.

В тоже время на сайте Госпогранслужбы пока отсутствуют комментарии по данной ситуации.

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Напомним, что в настоящее время все подразделения МВД переведены на усиленный режим службы. Оперативный штаб, созданный для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.