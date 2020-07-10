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Везде мусор и мертвые птицы: в Крыму после шторма бухта превратилась в помойку (фото)

10 июля, 10:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

"Мусорные острова" дрейфуют возле паромов и прогулочных катеров

В оккупированном Крыму после прошедшего на днях шторма в акватории Севастополя появилось много мусора. Вода в Артиллерийской бухте покрылась пластиком, гниющими водорослями, целлофановыми пакетами и фекалиями.

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Как сообщает Крым.Реалии, такое количество мусора прибило к берегу из-за того, что в бухту выходит коллектор, собирающий канализацию с города. Возле выхода трубы в центре Севастополя часто собираются такие "острова" из отходов. Сейчас по бухте плавают пластиковые бутылки, пакеты, пищевые отходы, фекалии и трупы птиц.

Отметим, что возле загрязненной бухты находится центральный пляж города "Мыс Хрустальный". Но даже из-за мусора его не закрыли для посещения. "Мусорные острова" дрейфуют возле парома, прогулочных катеров и местных рыбаков.

По сообщениям местных жителей, на многие пляжи Севастополя шторм также вынес мусор, который убирают арендаторы.

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Кроме того известно, что оккупационные "власти" Севастополя не могут убирать мусор на воде, так как отсутствует судно-мусоросборщик в рабочем состоянии. До аннексии в городе регулярно работали два мусоросборщика, которые обслуживали все бухты города.

Ранее мы сообщали, какие экологические угрозы подстерегают Черное море.

Также напомним, что из-за засухи в Крыму массово мелеют реки. На оккупированном полуострове высыхают даже водохранилища.

Как в Крыму шторм размыл дорогу – смотрите видео:

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Крым шторм экология Черное море мусор

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