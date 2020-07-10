Везде мусор и мертвые птицы: в Крыму после шторма бухта превратилась в помойку (фото)

В оккупированном Крыму после прошедшего на днях шторма в акватории Севастополя появилось много мусора. Вода в Артиллерийской бухте покрылась пластиком, гниющими водорослями, целлофановыми пакетами и фекалиями.
Как сообщает Крым.Реалии, такое количество мусора прибило к берегу из-за того, что в бухту выходит коллектор, собирающий канализацию с города. Возле выхода трубы в центре Севастополя часто собираются такие "острова" из отходов. Сейчас по бухте плавают пластиковые бутылки, пакеты, пищевые отходы, фекалии и трупы птиц.
Отметим, что возле загрязненной бухты находится центральный пляж города "Мыс Хрустальный". Но даже из-за мусора его не закрыли для посещения. "Мусорные острова" дрейфуют возле парома, прогулочных катеров и местных рыбаков.
По сообщениям местных жителей, на многие пляжи Севастополя шторм также вынес мусор, который убирают арендаторы.
Кроме того известно, что оккупационные "власти" Севастополя не могут убирать мусор на воде, так как отсутствует судно-мусоросборщик в рабочем состоянии. До аннексии в городе регулярно работали два мусоросборщика, которые обслуживали все бухты города.
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Также напомним, что из-за засухи в Крыму массово мелеют реки. На оккупированном полуострове высыхают даже водохранилища.
Как в Крыму шторм размыл дорогу – смотрите видео:
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