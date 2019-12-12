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Визит оккупантов Крыма в Сербию: появилась жесткая реакция МИДа

12 декабря, 11:00

Представители подконтрольных России властей встречались с сербскими депутатами

/ Фото: Александр Яремчук

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено визитом представителей оккупационных властей аннексированного Крыма в Белград и их встречами с сербскими депутатами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами Парламента Сербии и проведение конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма"", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что подобные действия Украина воспринимается как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Для выражения протеста в МИД Украины была приглашена временный поверенный в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич.

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Как сообщает "Крым. Реалии", в Сербию с визитом приезжали, в частности, депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская и зампредседателя российского правительства Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Как сообщали новости "Сегодня", Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, в которой осудила оккупацию украинского полуострова и призвала Россию вывести оттуда свои войска.

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, в котором тщательно перечислены все нарушения оккупантов. Подробнее смотрите в сюжете:

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Сербия Крым реакция визит МИД Украины

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