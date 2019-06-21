Владелец "Полтавабудцентра" ответит за участие в свержении конституционного строя

СБУ раскрыла сговор в Антимонопольном комитете

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм по финансированию насильственного изменения и свержения конституционного строя в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществил перечисление средств в размере более четырех миллионов российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти АР Крым", – говорится в сообщении.

Как отмечается, тот самый злоумышленник, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, "совершил противоправное блокирование более двухсот публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более двадцати миллиардов гривен".

"Работы проводились по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Кировоградской региональных служб автомобильных дорог. Таким образом была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли", – сообщают в СБУ.

"Фигурант производства также подозревается в организации механизма незаконной переправки группы лиц через государственную границу Украины в Россию на территории временно оккупированной АРК и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти двадцать миллионов", – добавляют в СБУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 19 июня, в помещении Антимонопольного комитета сотрудники СБУ задержали фактического владельца ООО "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала экс-главу "Центризбиркома "ДНР".

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