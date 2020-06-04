Вместо штрафа: в оккупированном Крыму "Свидетель Иеговы" загремел за решетку на шесть лет

Крымчанина обвинили в создание ячейки "Свидетелей Иеговы" в Ялте

"Верховный суд" Крыма ужесточил приговор жителю Ялты, фигуранту дела "Свидетелей Иеговы" Артему Герасимову с 400 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы.

"Ялтинца взяли под стражу в зале суда. Защита намерена подать кассационную жалобу", – говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении Герасимова возбудили в марте 2019 года.

Крымчанину вменяли "часть 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)" из-за создания ячейки "Свидетелей Иеговы" в Ялте.

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Фигурант дела считает, что его преследуют за веру. "Я не намерен предавать свою веру, отходить от веры. Я буду дальше жить в соответствии с верой", – сказал Герасимов.

Ранее Ялтинский городской "суд" Крыма в марте 2020 года назначил мужчине штраф в 400 тысяч рублей. Но приговор был обжалован.

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Также Джанкойский районный "суд" Крыма приговорил жителя Джанкоя Сергея Филатова к шести годам колонии общего режима, признав виновным в создании ячейки иеговистов под названием "Сиваш" на севере полуострова. Крымчанин и его защита подали апелляцию. Но "Верховный суд" Крыма в мае оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Заметим, что Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал"Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность.

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Ранее сообщалось, что в "ДНР" запретили "Свидетелей Иеговы".

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