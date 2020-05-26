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Во Франции СМИ показало карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом (фото)

26 мая, 12:59

Татьяна Очеретяна

При наведении курсора на Крым показывает и российскую территорию

Известная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире. На ней оккупированный Крым обозначен как часть России.

СМИ разместило соответствующую карту в разделе об эпидемии во Франции и в мире. Если навести курсор на Крым, будет выделена и территория Российской Федерации. Если навести на Украину, карта показывает только материковую часть страны.

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Напомним, ранее карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

Кроме того, Крым от Украины "отрезали" составители учебника для эстонских школьников. Как сообщил Конгресс украинцев Эстонии, в школьном учебнике английского языка для 7-го класса эстонских школ размещена карта Европы, где Крым показан частью территории Российской Федерации.

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Россия Крым СМИ карта Украина оккупация Крыма

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