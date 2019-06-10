Во время обысков в оккупированном Крыму задержаны четверо крымских татар

Всех задержанных увезли в отдел управления ФСБ в оккупированном Симферополе

Фото: facebook.com/crimeansolidarity.

На данный момент в результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны четверо крымских татар – Эскендер Сулейманов, Риза Омеров, Айдер Джеппаров и Эльдар Кантемиров.

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", им вменяют участие либо организацию запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Всех задержанных увезли в отдел управления ФСБ в оккупированном Симферополе.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар. Ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

Российские силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам.

Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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