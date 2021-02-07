Вода для Крыма: когда Украина возобновит водоснабжение

Это произойдет после деоккупации

Восстановление подачи днепровской воды в захваченный Россией Крым возможно только после его деоккупации.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Абсолютно! Абсолютно жесткие (позиции Украины. – Ред.). Будет деоккупация – будет вода", – сказал Кулеба.

Отметим, украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение восстановят только после возвращения полуострова Украине. В Крыму, в свою очередь, называют это шантажом.

Напомним, Кулеба назвал бесперспективными попытки России обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым.

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Ранее в Крыму обмелела еще одна река.

Кроме того, в Крыму пересохло Аянское водохранилище, водой из которого пользуются жители всего Симферополя.

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