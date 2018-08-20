Вокруг гастролей "украинских" актеров в Крыму разгорелся скандал

Участники театральной труппы, которые представились журналистам актерами известного Киевского театра юного зрителя и давали представления на аннексированном полуострове, оказались самозванцами.

В настоящем театре юного зрителя уверяют, что так называемого руководителя театра, с которыми разговаривал журналист "Радио Свобода", даже не знают. За 30 лет руководитель Киевского театра юного зрителя на Липках Виктор Гирич не встречал ни одного из этих актеров. По его словам, последний раз труппа Театра Юного Зрителя ездила в Ялту на фестиваль летом в 2013 году.

"Мы туда себе просто не можем позволить туда поехать. Есть оккупированная территория, на которую мы не можем в данном случае ехать", – отмечает Виктор Гирич.

Как оказалось позже, в Крыму гастролировал так называемый театр праздников "Аттракцион" и, согласно информации на его сайте, он находится в одном из домов на столичном Печерске. Но в офисном здании в Киеве никто ни сном ни духом об этом театре и его актерах. На звонки по номерах, указанных в интернете, тоже никто не отвечает. Телефон руководителя театра Валерия также молчит. Примечательно, что у него российский номер.

А тем временем в России пытаются найти компромат на известную певицу Лайму Вайкуле, которая недавно заявила, что не намерена выступать в Крыму ни за какие деньги.

Недавно известная артистка Ада Роговцева в интервью сайту "Сегодня" высказалась об украинцах в России.