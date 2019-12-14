Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Воздушный бой над Крымом: оккупанты "дразнят" Украину

14 декабря, 18:39

Россия часто проводит учения на территории оккупированного Крыма

В Крыму прошли очередные учения оккупантов

В Крыму прошли очередные учения оккупантов / Фото: Минобороны РФ

Россия снова провела учения самолетов в небе над оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника (...) В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении.

По информации российских военных, пилоты отрабатывали работу с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, пилотирования по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника.

Реклама

Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, незаконно дислоцированного на военных аэродромах Крыма.

По информации ведомства, всего в ходе учения приняли участие порядка десяти военных самолетов.

Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.

Также мы писали о том, что в свою очередь Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Крым самолет учения

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по Крыму
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по КрымуПолитика
Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорах
Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорахПолитика
"Клуб любителей оккупации": какие страны не поддержали резолюцию по КрымуПолитика
В Кремле ответили на слова Зеленского:
В Кремле ответили на слова Зеленского: "Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме"Политика
В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробности
В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробностиКрым
Задержанному
Задержанному "депутату" из партии Путина сообщили о подозрении – СБУУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...