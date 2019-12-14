Воздушный бой над Крымом: оккупанты "дразнят" Украину

Россия снова провела учения самолетов в небе над оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России.
"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника (...) В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении.
По информации российских военных, пилоты отрабатывали работу с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, пилотирования по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника.
Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, незаконно дислоцированного на военных аэродромах Крыма.
По информации ведомства, всего в ходе учения приняли участие порядка десяти военных самолетов.
Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.
Также мы писали о том, что в свою очередь Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк