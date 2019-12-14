Воздушный бой над Крымом: оккупанты "дразнят" Украину

Россия часто проводит учения на территории оккупированного Крыма

В Крыму прошли очередные учения оккупантов / Фото: Минобороны РФ

Россия снова провела учения самолетов в небе над оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника (...) В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении.

По информации российских военных, пилоты отрабатывали работу с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, пилотирования по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника.

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Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, незаконно дислоцированного на военных аэродромах Крыма.

По информации ведомства, всего в ходе учения приняли участие порядка десяти военных самолетов.

Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.

Также мы писали о том, что в свою очередь Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

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