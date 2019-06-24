Возле Крыма сел на мель российский теплоход
Грузовое судно "Сиберин 1" перевозило 4,3 тыс. тонны угля
В Керченском проливе село на мель грузовое судно, принадлежащее Российской Федерации.
Инцидент с теплоходом, который перевозил 4,3 тыс. тонны угля произошел утром 24 июня – спустя полгода после аналогичного ЧП с грузовым судном под флагом Монголии, которое село на мель вблизи Таманского полуострова в декабре.
"В 5:49 мск теплоход "Сиберин 1", флаг РФ, сел на мель при выходе из Южного района порта "Кавказ", – пишут российские СМИ.
Инцидент произошел, когда углевоз отклонился от оси фарватера подходного канала на 90 метров.
По предварительной информации, повреждений теплоход не получил. На данный момент решается вопрос о выделении буксиров и снятии судна с мели.
Напомним, ранее в Азовском море у побережья Керченского полуострова затонула баржа, перевозившая зерно из российского Ростова-на-Дону на оккупированный Россией Крымский полуостров. Разлива топлива, жертв и пострадавших не было.
Мы также писали о пожаре на двух танкерах-газовозах - Maestro и Venice – в районе Керченского пролива. Пожар возник при попытке переброски топлива с одного судна на другое прямо в море. В прошлом году эти суда попали в санкционные списки США за доставку топлива в Сирию.
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