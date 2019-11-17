Возвращение кораблей: украинские буксиры ожидают в районе Алупки

/ Фото: Думская

Украинские буксиры "Гайдамака", "Титан" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" ожидают малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были захвачены россиянами 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Сейчас они стоят примерно в 13 милях от берега в районе Алупки. Передача задержанных кораблей должна произойти вблизи ЮБК.

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Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские корабли, захваченные ранее Россией, вышли из Керчи. В источнике говорится, что катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря. Территория около воинской части, где находились украинские катера, перекрыта.

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Позже появились подробности возвращения кораблей, а также фото и видео, как украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств".

Стало известно, что Киев и Москва достигли договоренностей о дате возвращения по катерам "Бердянск", "Никополь" и буксиру "Яны Капу". Как предполагается, передача должна состояться в нейтральных водах – в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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