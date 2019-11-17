Возвращение кораблей ВМС Украины: адвокат объяснил подробности

МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Украинские корабли, захваченные российскими оккупантами в Черном море около года назад, будут переданы Украине, и после этого следует ожидать прекращения уголовного дела, которое до сих пор не закрыто в России.

На своей странице в Facebook руководитель группы защиты украинских моряков Николай Полозов напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая вынес приказ о применении обеспечительных мер в отношении украинских кораблей и моряков.

Юрист отметил, что в начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину: "Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен".

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То же самое касается и подпункта 1 (a), о возвращении кораблей.

"Прямо сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" выводят из Керчи. После их передачи Украине, Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа", – подчеркнул он.

Юрист добавил, что после возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, "естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков".

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Черном море. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

Ранее командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук рассказал, как экипаж вел себя во время похода.

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