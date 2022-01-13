Все из-за посылки? Мужчина устроил стрельбу в симферопольской больнице

В одной из симферопольских больниц мужчина стрелял в окно из пневматического пистолета. Все произошло из-за ссоры с охранником медучреждения. Теперь нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
Об этом пишет Флот 2017.
Что случилось
Поздно вечером мужчина пытался передать посылку своей родственнице, которая находилась в одной из палат больницы. Охранник отказался пропускать его внутрь.
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Возник конфликт и дебошир выхватил пневматический пистолет у охранника и начал стрелять. Он выстрелил несколько раз по окну охранного поста.
Полиция задержала мужчину и сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Накажут ли виновника?
Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Дебошир может лишиться свободы на 7 лет.
В киевской больнице пациент напал на врача
В Киеве в больнице № 17 пациент напал на врача. Пострадавшего медика госпитализировали.
Больному не понравились стены помещения. Из-за этого он трижды ударил по голове врача металлическим стулом.
У доктора сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.
Ранее мы писали:
- В киевской клинической больнице скорой медицинской помощи пьяный мужчина с кулаками набросился на врача.
- В Киеве неизвестный ранил мужчину в помещении больницы. В медучреждении к нему подошел незнакомец и начал провоцировать конфликт.