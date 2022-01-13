Все из-за посылки? Мужчина устроил стрельбу в симферопольской больнице

Правоохранители задержала нарушителя и сейчас он находится под подпиской о невыезде

Дебошир несколько раз выстрелил в окно / Коллаж "Сегодня"

В одной из симферопольских больниц мужчина стрелял в окно из пневматического пистолета. Все произошло из-за ссоры с охранником медучреждения. Теперь нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом пишет Флот 2017.

Что случилось

Поздно вечером мужчина пытался передать посылку своей родственнице, которая находилась в одной из палат больницы. Охранник отказался пропускать его внутрь.

Возник конфликт и дебошир выхватил пневматический пистолет у охранника и начал стрелять. Он выстрелил несколько раз по окну охранного поста.

Полиция задержала мужчину и сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Накажут ли виновника?

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Дебошир может лишиться свободы на 7 лет.

В киевской больнице пациент напал на врача

В Киеве в больнице № 17 пациент напал на врача. Пострадавшего медика госпитализировали.

Больному не понравились стены помещения. Из-за этого он трижды ударил по голове врача металлическим стулом.

У доктора сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

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