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"Я просто зашел с удочкой": в Крыму ФСБшник угрожал рыбакам пистолетом (видео)

13 июня 2021 16:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сотрудник ФСБ вышел на пирс к рыбакам и наставил на них пистолет, но потом скорее сам превратился в жертву

В Соцсетях появились шокирующие кадры из оккупированного Крыма, как военнослужащий ФСБ России угрожал простым рыбакам на набережной оружием за якобы "незаконный" вылов рыбы. Видео скандала опубликовано в группе "Феодосия подслушано".

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Российский правоохранитель сказал рыбакам, что они якобы скрываются с места совершения административного правонарушения и не исполняют законных требований сотрудников органов безопасности. Но после таких действий это скорее "органы опасности".

Внимание! На видео нецензурная лексика!

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В ответ шокированные мужчины кричали: "Что я совершил? Я просто зашел с удочкой", "Я зашел на пирс, а мне пистолетом угрожают не понятно какие люди", "Он же не напал ни на кого, ничего не сделал". "Убери оружие, он тебя со спининга застрелит что ли?", "Мужики – это беспредел".

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Потом ФСБшник таки объяснил, что речь о запрете вылова рыбы даже на удочку.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Крыму "суд" вынес абсурдный "приговор" Чубарову. Лидеру крымских татар также присудили огромный штраф и 200 часов принудительных работ.

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