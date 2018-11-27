"Я сам прошел через это": командующий ВМС Украины обратился к захваченным морякам

Вчера, 18:24

Украина прилагает все возможные усилия для освобождения моряков из плена

Один из захваченных моряков. Фото: AFP
Один из захваченных моряков. Фото: AFP

Каждому из захваченных украинских моряков через защитников передают письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко. Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Братья! Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса", - цитирует он обращение адмирала.

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Воронченко отмечает, что сейчас самое важное задание – вернуть парней домой.

"Украина прилагает все возможные усилия для освобождения вас из плена, в том числе с привлечением мировой общественности. Для вашего освобождения работает администрация президента Украины, Министерство иностранных дел, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Красный крест, волонтеры, правозащитники. Мы один экипаж, одна семья, мы будем бороться вместе с вами до вашего возвращения домой", - говорится в обращении.

Адмирал отмечает, что моряки действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров.

"Закон, право на нашей стороне и это понимает весь мир. Чувствовать страх – это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Отечеству и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами", - заявил командующий ВМС Украины.

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Ранее мы писали, что оккупанты в Крыму начали арестовывать захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
моряки, азовское море

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Источник:

"Сегодня"

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