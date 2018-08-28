Ядовитый выброс в Крыму: эколог назвала возможную причину

Из-за выброса в Армянске появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев

Причиной ядовитого выброса в городе Армянск в оккупированном Россией Крыму могла стать утечка серной кислоты с завода "Титан". Об этом заявила эколог Маргарита Литвиненко в эфире "Крым.Реалии".

"В производстве используется серная кислота. С большой долей вероятности можно предположить, что произошла утечка на какой-то фазе, либо соединений серной кислоты, либо самой серной кислоты. Это вещество быстро прореагировало: появилась ржавчина и маслянистый налет, а серная кислота – это маслянистое вещество. Скорее всего, как раз произошел прорыв серной кислоты, с меньшей вероятностью – соединения серной кислоты", – считает Литвиненко.

По ее словам, выброшенное вещество скажется на здоровье жителей Армянска, поскольку оно негативно воздействует на организм человека. В свою очередь, в "Крымском титане" сообщения о возможных выбросах публично не комментируют.

Мы уже писали о том, что в Армянске на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, в результате чего появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев.

Напомним, утечка неизвестного вещества произошла Варшаве – 14 человек госпитализированы.