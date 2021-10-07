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За отказ служить в российской армии на крымчан завели девять дел

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
7 октября, 00:45
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Всего в РФ за уклонение от службы в армии заведено 267 уголовных дел на крымчан
Своими действиями Россия нарушает Конвенцию о защите гражданского населения во время войны/Коллаж: Сегодня
Своими действиями Россия нарушает Конвенцию о защите гражданского населения во время войны/Коллаж: Сегодня

В оккупированном Крыму, где недавно состоялись выборы в Госдуму, зафиксировано 9 новых уголовных дел против крымчан, которые отказываются служить в российской армии.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

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Что известно

"В сентябре Крымская правозащитная группа зафиксировала 9 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ). Кроме того, были зафиксированы и 15 новых приговоров, вынесенных по ст. 328 УК РФ", — говорится в сообщении.

Всего за весь период оккупации украинского полуострова за уклонение от службы в ВС РФ зафиксировано 267 уголовных дел, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. За 248 из них уже вынесены приговоры, а 19 рассматриваются.

Нарушение Конвенции

В Крымской правозащитной группе отметили, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупантов, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в Вооруженных силах РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). Кроме того, перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой же Конвенции.

Деоккупация Крыма

28 сентября правительство утвердило стратегию "деоккупации Крыма". Документ станет комплексной дорожной картой по возвращению украинского Крыма.

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"Как было отмечено, "Крымская платформа" — это не разовое мероприятие. Мы одобряем комплексные документы, которые содержат детальные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира", — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, Киев работает со странами-партнерами в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была на мировой повестке дня.

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