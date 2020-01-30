За предательство – 12 лет тюрьмы: крымскому депутату отказались смягчить приговор

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В Киевском апелляционном суде оставили без изменений приговор бывшему депутату Верховного Совета Крыма Василию Ганышу – за совершение государственной измены он проведет за решеткой 12 лет.

Как сообщили в прокуратуре Автономной республики Крым, отстоять вердикт удалось благодаря жесткой позиции государственных обвинителей.

В прокуратуре напомнили, что в марте 2014 года Ганыш принимал участие в заседании Верховного Совета Крыма, на котором было принято незаконное решение о проведении референдума по статусу полуострова, что дало старт последующей аннексии полуострова Россией.

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57-летний Василий Ганыш был депутатом крымского парламента нескольких созывов. Кроме того, в 2008 году он занимал пост вице-мэра Феодосии. По версии украинского следствия, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, и тем самым способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Хотя сам он это отрицает. Также политику вменяется, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской "конституции Крыма" на заседании "Госсовета" Крыма. СБУ задержала экс-депутата Верховной Рады Крыма в апреле 2015 года.

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Позже около двух часов ему избирали меру пресечения и в итоге суд отпустил домой экс-депутата ВР Крыма, подозреваемого в госизмене. Он рассказывал о своем плохом самочувствии и падениях в обморок. Ему назначили домашний арест.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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