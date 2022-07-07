Задержан военный комиссар Крыма Лымарь – в чем его обвиняют (фото, видео)

В аннексированном Крыму задержали военного комиссара Юрия Лымаря. Его обвиняют в том, что он помогал избегать военной службы. Так, мужчина за деньги давал "незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва".
Об этом пишут российские СМИ.
В ФСБ сообщают, что уголовное дело возбуждено по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 (получение взятки).
"Установлено, что военный комиссар за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу", – заявляет ФСБ.
Сейчас проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании Лымарю меры пресечения.
К слову, Лымарь стал военкомом оккупированного Крыма в августе 2020 года, а до этого занимал аналогичную должность в Астраханской области.
Юрий Лымарь. Скриншот
В РФ арестовали главного эксперта по ракетам и артиллерии
В Москве суд арестовал директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщают российские СМИ.
Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство об избрании Грудзинскому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 августа 2022 года.
По данным суда, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
"Грудзинский занимает должность директора научного центра высоких технологий, создания вооружения, военной и специальной техники ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук", – заявили в суде.