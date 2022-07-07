Задержан военный комиссар Крыма Лымарь – в чем его обвиняют (фото, видео)

Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Решается вопрос об избрании меры пресечения

Задержан Юрий Лымарь. Фото: коллаж "Сегодня"

В аннексированном Крыму задержали военного комиссара Юрия Лымаря. Его обвиняют в том, что он помогал избегать военной службы. Так, мужчина за деньги давал "незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва".

Об этом пишут российские СМИ.

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В ФСБ сообщают, что уголовное дело возбуждено по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 (получение взятки).

"Установлено, что военный комиссар за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу", – заявляет ФСБ.

Сейчас проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании Лымарю меры пресечения.

К слову, Лымарь стал военкомом оккупированного Крыма в августе 2020 года, а до этого занимал аналогичную должность в Астраханской области.

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Юрий Лымарь. Скриншот

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В РФ арестовали главного эксперта по ракетам и артиллерии

В Москве суд арестовал директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщают российские СМИ.

Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство об избрании Грудзинскому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 августа 2022 года.

По данным суда, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.