Задержание украинского рыболовецкого судна россиянами: в РФ открыли уголовное дело

Капитана обвиняют в вылове камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня т.г. в акватории Черного моря запрещена

В РФ в отношении гражданина Украины, капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.

"В результате проводимых мероприятий в отношении членов судовой команды задержанного 4 мая рыболовецкого судна "ЯМК-0041" установлено, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне РФ были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня т.г. в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа", – отмечается в сообщении.

В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно "ЯМК-0041" наложен арест.

Ранее сообщалось, что на западном берегу оккупированного Крыма российские пограничники задержали в Черном море судно из Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Происшествие случилось около мыса Тарханкут. На борту находились пять членов экипажа – граждан Украины.

В Госпогранслужбе Украины уже прокомментировали произошедший инцидент.