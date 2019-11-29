Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Задержание "украинской шпионки" в Крыму: что грозит женщине

29 ноября, 13:40

Женщину обвиняют в сборе секретных военных сведений

/ Фото: YouTube

Россиянка, которую ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в работе на украинскую разведку, может провести за решеткой до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ФСб.

"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", – рассказали в ЦОС ФСБ.

Силовики отметили, что уголовное дело открыли по статье 275 УК РФ. Женщине грозит срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Реклама

Кроме того, не так давно сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали военнослужащего Вооруженных сил РФ, который якобы шпионил в пользу Украины. Задержание происходило 20 ноября в городе Аксай Ростовской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, этим летом сотрудники украинской контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, который работал на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Также ранее сообщалось, что СБУ задержала в Харьковской области полицейского по подозрению в работе на российскую разведку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Крым Севастополь задержание ФСБ шпионка

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный Крым
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный КрымКрым
Засуха в Крыму: крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты (фото)
Засуха в Крыму: крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты (фото)Крым
"Нормандский формат" не поможет: у Зеленского рассказали, что делать с КрымомПолитика
Мародеры против б/у трусов: украинские моряки рассказали о разграбленных россиянами кораблях
Мародеры против б/у трусов: украинские моряки рассказали о разграбленных россиянами корабляхПолитика
Лукашенко: Калининград хотели отдать Беларуси, но он мог повторить судьбу Крыма
Лукашенко: Калининград хотели отдать Беларуси, но он мог повторить судьбу КрымаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...