Задержание "украинской шпионки" в Крыму: что грозит женщине

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Россиянка, которую ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в работе на украинскую разведку, может провести за решеткой до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ФСб.

"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", – рассказали в ЦОС ФСБ.

Силовики отметили, что уголовное дело открыли по статье 275 УК РФ. Женщине грозит срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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Кроме того, не так давно сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали военнослужащего Вооруженных сил РФ, который якобы шпионил в пользу Украины. Задержание происходило 20 ноября в городе Аксай Ростовской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, этим летом сотрудники украинской контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, который работал на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Также ранее сообщалось, что СБУ задержала в Харьковской области полицейского по подозрению в работе на российскую разведку.

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